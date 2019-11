Adventmärkte: Los geht’s mit dem Trubel

Fünf Anlaufstellen gibt es beim Salzkammergut Advent. Nach der großen Aufregung um die Wahl zur Kulturhauptstadt 2024, wird jetzt zuerst das gemacht, was sich seit vielen Jahren bewährt hat: Advent gefeiert. Und zwar beim See- und Landschloss Ort am Traunsee, vor der Basilika in Mondsee, beim Christkindlmarkt Ischler Handwerk, beim Wolfgangseer Advent und an vier Orten der Fuschlsee-Region (Infos und Öffnungszeiten auf https://advent.salzkammergut.at).

In der Christkindlregion Steyr tut sich in den kommenden Wochen allerhand: Es gibt zwei Adventmärkte in der Stadt – einen direkt an der Promenade und einen in der Altstadt. Das Postamt in Christkindl bei Steyr feiert heuer 70-jähriges Bestehen: Anlässlich des Jubiläums werden zwei Weihnachtsmarken aufgelegt und alle Kinder, die ihre Wünsche ans Christkind schreiben, erhalten natürlich eine Antwort (www.christkindlregion.com).

In der Welser Weihnachtswelt wird der Schwerpunkt auf Qualität und Handwerk gelegt. Ein abwechslungsreiches Programm mit Aufführungen von Kinder- und Erwachsenenchören sowie Kutschenfahrten machen einen Besuch zum Erlebnis. An mehreren Weihnachtsmärkten – am Stadtplatz, im Pollheimer Park, am Lederer Turm und in Kremsmünster – gibt es Allerhand zu gustieren, probieren und auch zu kaufen. Der große Welser Perchtenlauf am 8. 12. ist nichts für Angsthasen, die wilden Gestalten werden die gesamte Innenstadt belagern.