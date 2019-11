Advent auf den kleinen, feinen Märkten

Eine Besonderheit im vorweihnachtlichen Terminreigen ist sicher das Adventkalenderdorf in Steinbach an der Steyr. 24 lebensgroße Adventfenster sind an sieben Bürgerhäusern am Ortsplatz zu bewundern. In einer mittelalterlichen Zeremonie wird täglich vom 1. bis zum 24. Dezember immer um 17 Uhr eines dieser schön dekorierten Fenster von Besuchern geöffnet. Am 7. und 8. sowie am 14. und 15. Dezember gibt es vor Ort auch einen stimmungsvollen Adventmarkt mit Konzerten, Kunsthandwerk und der größten Krippensammlung im europäischen Raum.