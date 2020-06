Adoptions-Erlaubnis für blindes Paar: Land legt Berufung ein

Am Freitag ereilte das Paar tatsächlich der befürchtete Dämpfer. „Wir werden Berufung einlegen und das Urteil notfalls bis zur obersten Instanz bekämpfen“, kündigte der für die Jugendwohlfahrt verantwortliche Landeshauptmann-StellvertreterJosef Ackerl am Vormittag im KURIER-Gespräch an.

Von Diskriminierung könne in der Causa seiner Ansicht nach keine Rede sein. „Eine solche kann nur dann eintreten, wenn sich eine Entscheidung mit Vorsatz und Absicht gegen die möglichen Kindeseltern richtet. In diesem Fall ging es aber immer nur um das Kindeswohl.“ Bei einer Adoption müsse gewährleistet sein, dass ein Kind in einer neuen Familie unter bestmöglichen Bedingungen aufwachsen könne.