Achtjährige fiel in Urfahr-Umgebung ihrem Retter in die Arme

Ein 41-jähriger Autofahrer wurde am Sonntag zum Retter: Als er im Bezirk Urfahr-Umgebung an einem Mehrparteienhaus vorbeifuhr, sah er ein Mädchen an einem Fensterbrett des ersten Stocks hängen. Sofort eilte er zur Hilfe, indem er sich unter das Fenster stellte, so die Polizei. Kaum hatte er Position bezogen, konnte sich die Achtjährige nicht mehr halten und fiel vier Meter tief – direkt in die Arme des Mannes.

Das Mächen blieb unverletzt. Es wurde seiner Mutter übergeben. Diese befand sich in der Wohnung, hatte den Vorfall aber nicht bemerkt.