"Plötzlich ein Einsatz": Absturz bei Übung

Drei vermisste Volksschulkinder in einem Maisfeld finden: So lautete die Aufgabenstellung bei einer Feuerwehrübung in Bruck-Waasen (Bezirk Grieskirchen) in Oberösterreich am Samstag. Getestet werden sollte dabei auch der Einsatz einer Wärmebildkamera von einem Ultraleichthubschrauber aus.

"Die Übung war eigentlich schon aus. Aber der Hubschrauber ist nach einer letzten Wende nicht mehr zurückgekommen. Da haben wir schon über Funk gehört: Helft uns. Wir sind abgestürzt", erzählte Feuerwehr-Kommandant Siegfried Benezeder dem KURIER und meinte: "Da war es plötzlich ein Einsatz."

Das Fluggerät war außer Sichtweite der Einsatzkräfte in einem Wald abgestürzt. Eine Frau hatte das Unglück jedoch von ihrem Balkon aus beobachtet: "Das Krachen der Bäume und der Rotorblätter höre ich jetzt noch", schilderte die Augenzeugin gegenüber der APA. Sie habe zuerst gedacht, dass das alles zur Übung gehört und den Ernst der Lage erst erkannt, als die Feuerwehren mit Blaulicht heranrasten.