„Abschied von Mitkämpfer, der persönlich weh tut“

„Harry Wetzelsberger war ein froher, sehr positiver denkender und eingestellter Mensch mit viel Energie in jeder Hinsicht.“ Mit diesen Worten beschreibt Heinrich Schaller, Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank OÖ, seinen Pressesprecher, der vergangenen Sonntag bei einer Bergwanderung einem Herzinfarkt erlegen ist. „Ob bei seinen Hobbys oder im Beruf war sein Motto 'Voll Gas'. Je mehr zu tun war, desto mehr ist er seinem Element aufgegangen. Und das Schöne daran: Er war überall beliebt, ein verbindender Mensch, sympathisch und auch verlässlich. Er hat viele Leute gekannt und hat gewusst, wie man mit ihnen umgeht, freundlich, respektvoll und auch zielstrebig. Meine Beziehung zu ihm ist weit über das Berufliche hinausgegangen, ein echter Freund, auf den man sich immer verlassen konnte. Es ist schwer einen so tollen Mitarbeiter, aber noch viel mehr einen so tollen Menschen und Freund zu verlieren. Seinen dauerhaften Platz in unseren Gedanken hat er sich mehr als verdient und gesichert.“