Ablinger nun graduierter Sportmanager

Walter Ablinger bereitet sich derzeit bei einem Trainingslager in √úbersee auf die Handbike-Weltmeisterschaften in Kanada vor. Zuvor konnte der Innviertler Ausnahmesportler in der renommierten Universit√§t St. Gallen in der Schweiz die Ausbildung zum Sportmanager abschlie√üen. An diesem hochkar√§tigen Lehrgang nahmen auch weitere Sportgr√∂√üen wie beispielsweise der deutsche Ex-Nationaltorh√ľter Jens Lehmann teil.

Wenig Hoffnung auf eine Medaille

Jetzt gilt der Fokus von Ablinger den Welttitelk√§mpfen, die vom 4. bis 14. August 2022 in Quebec/Kanada stattfinden. ‚ÄěAuf eine Medaille mache ich mir keine allzu gro√üen Hoffnungen, ein Top 10-Ergebnis ist aufgrund der ereignisreichen Saison heuer mein Ziel‚Äú, so Ablinger. Zuletzt kam er immer besser in Fahrt und konnte beim Europacuprennen in K√∂ln im Einzelzeitfahren den dritten Platz belegen und auch beim Mondsee-Radmarathon √ľber 75 Kilometer war mit seiner Leistung zufrieden. Zus√§tzliche Hoffnung gibt Ablinger, dass er in √úbersee mit einem neuen Handbike trainieren kann.

Neues Wettkampfbike

Ludwig Hackinger hat Ablinger ein Wettkampfbike aus der alten Rio-Gabel und dem neueren Tokio-Rahmen zusammengebaut. ‚ÄěIch hoffe, dieses "Kombi-Hacki-Bike" hier in Florida gut einfahren zu k√∂nnen und dann damit in Kanada konkurrenzf√§hig zu sein.‚Äú. Auf den High-Speed-Kurs in Baie-Comeau in der kanadischen Provinz Quebec hat er beste Erinnerungen. 2013 hat er auf dieser Strecke WM-Gold gewonnen. Letzter gro√üer sportlicher Schlusspunkt ist der Halbmarathon im Rahmen des Linz-Marathons am Sonntag, den 23. Oktober 2022.