ABC-Zug des Heeres sichert Goldwörth die Wasserversorgung

Die ABC-Abwehrkompanie aus Hörsching wird in Zusammenarbeit mit der ABC-Umweltmessstelle aus Korneuburg in der von der Flutkatastrophe schwer getroffenen Gemeinde Goldwörth (Bez. Urfahr-Umgebung) ab Montag die Wasserversorgung sicherstellen. Über eine Osmoseanlage sollen die starken Verunreinigungen herausgefiltert werden. Primär sei das aufbereitete Wasser aus gesetzlichen Gründen nur für die Hygiene der Bevölkerung verwendbar, obwohl es nach der Osmose Trinkwasserqualität habe, sagt Pressesprecher Major Gerhard Oberreiter „Es werden dafür extra Duschzelte errichtet und nicht in die Leitungen der Häuser eingespeist.“

In der Region um Feldkirchen ist der Grundwasserspiegel noch immer zu hoch. Deshalb soll der Einsatz des Bundesheeres zur Wiederherstellung der Infrastruktur erst kommende Woche beginnen. Laut hydrographischem Dienst des Landes Oberösterreich sind gestern, Samstag, an allen Messstellen die Hochwasserwarngrenzen unterschritten worden. Der Pegel der Donau zeigt weiterhin fallende Tendenz. Auskünfte erhält man unter der Telefonnummer: 0800 50 1558

Foto von Picturenews.at