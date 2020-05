800 Millionen für Bim und Schiene

Eine nachhaltige, umweltfreundliche Mobilität: Das ist die Vision von Hermann Kepplinger. Rund 30 Prozent der Wege sollten mit den Öffis, dem Rad oder zu Fuß zurückgelegt werden. Dazu will der Verkehrslandesrat in den nächsten zehn bis 15 Jahren 800 Millionen Euro in den Ausbau von Straßen- und Eisenbahn investieren. Und das allein im Zentralraum Oberösterreichs. Allein nach Linz pendeln täglich 100.000 zur Arbeit. Kann man diese Leute zum Umstieg auf die Schiene bewegen?

Kepplinger: "Es ist machbar. In der Schweiz, in Basel, gibt es 70.000 Zeitkarten für die Öffis. Da ist es gelungen." Ein Vorzeigeprojekt in Oberösterreich seien die Voest-Busse. Rund 170 werden täglich von 2650 Pendlern benutzt, um ins Linzer Stahlwerk zu kommen.