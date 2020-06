80 Jahre und kein bisschen leise

Meine Zukunftsvision? Dass in exakt 637 Jahren ein arbeitsloser Dissertant meine Notenköpfe findet, die ich in meinem Mausoleum versteckt habe, und sie aufführt“, scherzte Balduin Sulzer am Freitag im Brucknerhaus in Linz. Derlei humorvolle Antworten bekam jeder zu hören, der dem 80-Jährigen zum Geburtstag gratulierte und unschuldig fragte, was er in seinem Leben denn noch vorhabe.