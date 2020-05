80 Jahre – und kein bisschen leise

Ihre Kunstperformances waren nichts für schwache Nerven, nicht nur ein Mal wurde auch der eigene Körper zur Projektionsfläche, etwa als sie sich 1970 öffentlich tätowieren ließ. Nacktheit war kein Tabu und Feminismus immer eines ihrer künstlerischen Hauptthemen: VALIE EXPORT wurde am 17. Mai 1940 mit dem bürgerlichen Namen Waltraud Lehner in Linz geboren. Morgen, Sonntag, feiert sie ihren 80. Geburtstag. Ihr Künstlername muss in Großbuchstaben geschrieben werden – seit 1967. VALIE EXPORT lebt und wirkt in Wien.

„ Linz, meine Geburtsstadt, und die Stadt meiner Jugend, ist immer noch eine wichtige Stadt für mich. Natürlich habe ich Linz verlassen, aber nicht im Stich gelassen, denn ich bin immer wieder nach Linz zurückgekommen. Meine größte Freude ist, dass das VALIE EXPORT Center als Forschungszentrum für Medien- und Performancekunst in Linz angesiedelt ist.“ Dieses Center in der Tabakfabrik wurde 2017 eröffnet und beinhaltet Werke und das Archiv der Künstlerin.