6750 Maturanten starten morgen

„Die Schulen sind gut vorbereitet und haben die vom Ministerium vorgegebenen Regelungen umgesetzt, damit steht einem Start am Dienstag nichts mehr im Weg", betonen Landeshauptmannstellvertreterin Christine Haberlander und Bildungsdirektor Alfred Klampfer.

6750 Maturanten

Von 2. bis 22. Mai bereiten sich die insgesamt 6.750 Maturantinnen und Maturanten, mit Unterstützung ihrer Lehrkräfte, auf die Reifeprüfung vor. Den Schülerinnen und Schülern stehen nun bis zu drei intensive Lernwochen an den Schulstandorten bevor. Zwischen 25. Mai und 3. Juni finden dann die schriftlichen Klausurarbeiten statt.

Schriftlich nur in Deutsch, Fremdsprachen und Mathematik

Die schriftlichen Arbeiten werden nur in drei Prüfungsgebieten durchgeführt. In vielen Fällen sind das Deutsch, eine Fremdsprache und Mathematik. An berufsbildenden höheren Schulen muss grundsätzlich eines der drei Prüfungsgebiete auch eine fachbezogene Klausurarbeit sein. Die Dauer der Arbeiten wird sich um jeweils eine Stunde verlängern, damit die Prüfungsraume stündlich gelüftet werden können. Die mündliche Matura entfällt zur Gänze, es sei denn, eine Kandidatin oder ein Kandidat wünscht, in einem oder mehreren Gegenständen mündlich geprüft zu werden.

Abschließende Prüfungen an berufsbildenden mittleren Schulen

Für die knapp 1.000 Schülerinnen und Schüler in den Abschlussklassen der berufsbildenden mittleren Schulen ( BMS), also z.B. den Handelsschulen oder technischen Schulen, gilt für die abschließenden Prüfungen Ähnliches wie für die Maturantinnen und Maturanten: Unter Hygieneauflagen werden auch dort die abschließenden Prüfungen in adaptierter Form durchgeführt, damit alle Schülerinnen und Schüler ihre Ausbildung vor dem Sommer beenden können.

Abschluss Berufsschulen

Ab 11. Mai startet auch für alle Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen der Präsenzunterricht in den Berufsschulen. Allen 3.200 Lehrlingen im letzten Berufsschuljahr wird ermöglicht, die Lehre abzuschließen. Lehrlinge, die keinen positiven Abschluss der Berufsschule haben, können die Fachtheorie im Rahmen der Lehrabschlussprüfung absolvieren.