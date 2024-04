66-Jähriger stach mit Messer auf Ehefrau ein: 15 Jahre Haft

Weil er Ende Oktober 2023 in Laakirchen (Bezirk Gmunden) seine Ehefrau mit einem Küchenmesser schwer verletzt haben soll, ist ein 66-Jähriger am Donnerstag im Landesgericht Wels wegen versuchten Mordes zu 15 Jahren Haft verurteilt worden. Verteidigung und Staatsanwaltschaft gaben keine Erklärung ab, das Urteil ist damit noch nicht rechtskräftig .

Vor dem Geschworenengericht in Wels bekannte sich der Angeklagte der absichtlichen Körperverletzung schuldig, bestritt jedoch die Tötungsabsicht. Dass der Ehemann seine Frau tatsächlich töten wollte oder ihren Tod in Kauf genommen hätte, soll er nach der Tat aber mehrfach gesagt haben. Sowohl in der Einvernahme scheine laut Anklage eine Aussage dazu auf, als auch nach dem Eintreffen der Nachbarin als Erste am Tatort laut Aussage des Opfers selbst. In der Videoaufzeichnung ihrer Aussage sprach die Frau auch von nachwirkenden Beschwerden der Tat vor allem psychischer Art.