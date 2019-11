59-jähriger Tourist in Namibia von Elefant zu Tode getrampelt

Ein Urlauber aus Oberösterreich wurde vergangenen Mittwoch in Namibia in freiem Gelände von einem Elefanten getötet. Der 59-Jährige, der aus dem Innviertel stammen soll, ist im Nordwesten des Landes von dem Tier zu Tode getrampelt worden.

Günther Z. soll Mitglied einer kleinen Reisegruppe, der auch seine Frau und vier Freunde angehörten, gewesen sein. Das Außenministerium bestätigte, dass die Botschaft in Pretoria in Südafrika von der Gruppe über die tödliche Attacke verständigt worden ist. Das Opfer soll die Safari gemeinsam mit den Mitreisenden privat organisiert haben. Genauere Umstände wie es zu der Tragödie gekommen ist, waren vorerst nicht zu erfahren.

Verwirrung herrschte zuerst um die Herkunft des Verunglückten. Das namibische Ministerium für Umwelt und Tourismus hatte in einem Facebook-Posting ursprünglich von einem australischen Mann, der ums Leben gekommen sei, berichtet. In der Nachricht ist weiters zu lesen, dass sich der Unfall in der Nähe des Trockenflusses Huab in der Region Kunene im Nordwesten des Landes ereignete. Die Touristen sollen dort auf einem Areal gecampt haben. Man bedauere den Vorfall sehr, in dem Gebiet sei allerdings kein offizieller Camping-Platz ausgewiesen, hieß es in dem Posting weiter. Die polizeilichen Ermittlungen seien angelaufen. Untersucht würde auch, ob die Reisegruppe von einem Tourguide begleitet wurde, teilte das Ministerium mit.

Die Internet-Botschaft wurde auch genutzt, um Touristen willkommen zu heißen, sie aber auch zu warnen, die Regeln und Vorschriften zu ihrer eigenen Sicherheit einzuhalten. Zugleich wurde der Familie und den Freunden des Verstorbenen Beileid bekundet.