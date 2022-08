57-jähriger Radfahrer starb nach Zusammenstoß mit PKW in Vöcklabruck

In Ottnang am Hausruck (Bezirk Vöcklabruck) ist Sonntagmittag ein 57-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Oberösterreicher aus dem Bezirk Vöcklabruck wollte mit seinem E-Bike in die Kreuzung der Thomasroither Landesstraße einbiegen und stieß gegen ein von links kommendes Auto.

Der Mann wurde dabei gegen die Windschutzscheibe geschleudert. Der 40-jährige Pkw-Lenker aus dem Bezirk Wels-Land und seine Mitfahrer blieben laut Polizei unverletzt.