Zwei Personen bewusstlos aus Biogasanlage gerettet

Zwei Personen sind am Freitag in Pucking (Bezirk Linz-Land) bewusstlos aus einer Biogasanlage gerettet worden. Ein Feuerwehrmann mit schwerem Atemschutz führte die Erstversorgung der beiden in rund sieben Meter Tiefe durch. Anschließend bargen Höhenretter mit einer Korbschleiftrage die beiden Bewusstlosen und übergaben sie den Notärzten zur weiteren Versorgung. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser geflogen bzw. gebracht, berichtete die Freiwillige Feuerwehr Axberg.

Der Unfall passierte Freitagvormittag. Der Rettungseinsatz war besonders schwierig, da die Biogasanlage bei einer Landwirtschaft nur durch eine sehr kleine Öffnung zugänglich war. Die Feuerwehr belüftete die Silos und anschließend wurden die bewusstlosen Personen aus der Anlage gerettet. Es waren Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Axberg, Puckung-Hasenufer sowie Irndorf, der Polizei und Rettung sowie der Notarzthubschrauber Christophorus 10 im Einsatz.