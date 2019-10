50-Jähriger durch Messerstich schwer verletzt

Nach der tödlichen Messerattacke in Wullowitz im Bezirk Freistadt am vergangenen Montag kam es Mittwochabend im Bezirk Rohrbach zum nächsten blutigen Vorfall im Mühlviertel. Eine 45-jährige ukrainische Staatsangehörige steht im dringenden Verdacht, am Mittwoch in Haslach an der Mühl zwischen 18:30 Uhr und 19:00 Uhr ihren 50-jährigen Freund durch einen Messerstich in den Bauch schwer verletzt zu haben.

Nach Angaben der OÖ Landespolizeidirektion dürfte der Tat ein Streit in der gemeinsamen Wohnung des Paares vorausgegangen sein. Die letztendlich blutige Auseinandersetzung wurde durch andere Hausbewohner wahrgenommen. Sie verständigten die Polizei. Die verdächtige Frau konnte in der Wohnung widerstandlos festgenommen werden. Bei der anschließenden Einvernahme soll sie die Tat aber bestritten haben. Das Opfer wurde an Ort und Stelle von einem Notarzt und der Rettung erstversorgt und anschließend in das Klinikum Rohrbach eingeliefert