45 von 46 für Reini Entholzer

Wie schaut es mit dem Pragmatismus aus?“, stellte Reinhold Entholzer bei der Pressekonferenz eine rhetorische Frage. Ihm wird da und dort sein pragmatisches Verhalten vorgehalten. „Man sollte nie sein Ziel aus dem Auge verlieren“, lautete seine Antwort. Er bedankte sich bei Joschi Ackerl , dass er ihn in die engere Wahl genommen habe. Der Gewerkschafter ist seit dem Landesparteitag im November auch stellvertretender Parteivorsitzender und nahm seither an den montäglichen Strategiebesprechungen der SPÖ-Spitze teil. Er habe schon eine kleine Parteikarriere hinter sich, sagte er, er sei seit 20 Jahren im Gemeinderat in Steegen bei Peuerbach.