400.000 Euro für Sozialmärkte in Oberösterreich

Die aktuelle Situation stellt die Sozialmärkte vor große Herausforderungen: Rückgänge an Warenspenden und ein Mangel an ehrenamtlichen Helfern belasten den Betrieb. Das Land Oberösterreich unterstützt die Sozialmärkte mit einer Sonderförderung in Höhe von 400.000 Euro.

Das Paket umfasst auch eine breite Ehrenamts-Initiative und Aktions-Sammeltage, die gemeinsam mit dem Unabhängigen Landesfreiwilligenzentrum ins Leben gerufen werden. Diese Initiative zielt darauf ab, Freiwillige für die Sozialmärkte zu gewinnen und direkte Unterstützung zu organisieren.