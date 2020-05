39 Stunden und ein Prozent mehr Lohn

Ordensspitäler

Josef Pühringer

Pühringer

Nachdem die bisherigen Gehaltsverhandlungen für die Bediensteten dergescheitert sind, soll nun ein Gipfel bei Landeshauptmanneine Lösung bringen. Das Gespräch mit der Gewerkschaft und den Arbeitgebern soll in den nächsten zehn Tagen stattfinden. „Wir brauchen auf Sicht gesehen ein faires System für alle, die in den Krankenhäusern eine sehr gute Arbeit leisten“, sagt. „Wir sind gesprächsbereit bei der Verkürzung der Arbeitszeit von 40 auf 39 Stunden, wenn auch andere Arbeitsbedingungen angeglichen werden. “

Hier geht es unter anderem um Vorrückungen, um die Anrechnung von Vordienstzeiten und um die Vergütung von Überstunden. „Wir werden uns um eine gerechte, vereinheitlichende Lösung bemühen. Der Steuerzahler erwartet, dass alle, die den gleichen Dienst leisten, fair behandelt werden, egal bei welchem Rechtsträger sie beschäftigt sind.“

Während die Arbeitszeit in den Spitälern des Landes 39 Stunden beträgt, sind es in den Ordensspitälern 40 Stunden. Die Gewerkschaft hat den Vorschlag einer einprozentigen Gehaltserhöhung mit der Begründung abgelehnt, dass die Erhöhung nun schon das vierte Jahr unter der Inflationsrate liege. Die Orden betonen, dass die Erhöhung im AKH und in den Landesspitälern nur ein Prozent betrage.