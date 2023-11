34 Stiere bei Bauernhofbrand in Kematen gestorben

Nur durch einen Zufall konnte am Mittwochmorgen Schlimmeres verhindert werden. Kurz nach fünf Uhr fuhr ein Mitarbeiter des Roten Kreuzes nach einem Krankentransport an einem Bauernhof in Kematen an der Krems vorbei und alarmierte sofort die Feuerwehr. Das Nebengebäude der Landwirtschaft, ein Stall mit 83 Stieren, stand in Flammen.

Elf Feuerwehren mit insgesamt 130 Einsatzkräften mussten ausrücken, um den Brand unter Kontrolle zu bringen und um zu verhindern, dass das Feuer auf den Bauernhof übergreift. Das Nebengebäude brannte vollständig ab.

➤ Mehr lesen: Hausärzte fehlen in Oberösterreich: Verschärfung droht