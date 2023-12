33-jähriger Bergsteiger am Traunstein verunglückt

Ein 33-jähriger Mann aus dem Großraum Linz verunglückte am Dienstag am Traunstein beim Abstieg am Mairalm-Steig.

Der Mann wurde am Abend von seiner Lebensgefährtin als vermisst gemeldet. Er dürfte laut Bergrettung ausgerutscht und 200 Meter in den Tod gestürzt sein.

