29-Jähriger starb einen Monat nach Verkehrsunfall in OÖ

Ein 29-Jähriger ist rund einen Monat nach einem schweren Verkehrsunfall in Reichersberg (Bezirk Ried) im Krankenhaus verstorben. Er war am Nachmittag des 10. Mai Beifahrer bei einem 32-Jährigen, der mit seinem Lkw auf der Innkreisautobahn (A8) in einen bereits in Schrittgeschwindigkeit rollenden Lastwagen fuhr. Der 32-Jährige aus Bosnien wurde ebenfalls verletzt. Insgesamt waren drei Lkw in den Auffahrunfall verwickelt, berichtete die oö. Polizei am Mittwoch.