2.845 km stromaufwärts: Donau-Schau auf der Schallaburg

Worin liegt die Bedeutung des Kraftwerkes Ybbs-Persenbeug? Es war wegen der Stromerzeugung nicht nur ein Vorzeigeprojekt der jungen Zweiten Republik in den 1950er-Jahren, sondern es wurde auch der Wasserspiegel durch die 460 m lange Staumauer um zwölf Meter gehoben, wodurch der Strudengau – wegen der hohen Fließgeschwindigkeit und der Wirbel („Strudel“) sehr gefährlich und gefürchtet – entschärft und schiffbar gemacht wurde. Warum heißt der Wiener Stadtteil an der Donau Kaisermühlen? Weil dort viele Mühlen am Donau-Ufer verankert waren, die durch die Wasserströmung angetrieben wurden.