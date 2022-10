26-Jähriger Nichtschwimmer im Attersee ertrunken

Ein 26-Jähriger ist am Dienstagnachmittag im Attersee in Oberösterreich ertrunken. Der Nichtschwimmer wollte von einem öffentlichen Badeplatz zu einem rund 30 Meter entfernten Boot gelangen, berichtete die Polizei. Plötzlich geriet der Asylwerber aus Syrien in Panik und ging unter. Zwei am Ufer wartende Freunde konnten ihm nicht helfen, da sie ebenfalls nicht schwimmen können.

Der 26-Jährige rief noch um Hilfe und tauchte dann nicht mehr auf. Die Rettungskette wurde von einem aufmerksamen Anrainer in Gang gesetzt. Die Feuerwehr barg den Verunglückten aus zirka sechs Meter Tiefe. Der Notarzt konnte nur mehr den Tod feststellen.