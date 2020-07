25-Euro-Strafe für Verstöße gegen die Maskenpflicht

In geschlossenen Räumen besteht eine Mund- und Nasen-Schutz-Pflicht (NMS) für Gäste und Mitarbeiter/innen. Der MNS darf lediglich beim Sitzen am Tisch abgenommen werden. Bis zu zehn Erwachsene dürfen am Tisch sitzen, zuzüglich minderjährige Kinder.