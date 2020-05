22-jähriger „Primar“ entlockte seiner Freundin 15.000 Euro

Michael K. ist in Wahrheit obdachlos und nächtigte zuletzt in einer Sozialeinrichtung in Innsbruck. Ein schmächtiger, unauffälliger Mann – stets ganz in weiß gekleidet – und außerdem einschlägig vorbestraft. Laut Staatsanwaltschaft Innsbruck laufen noch Ermittlungen wegen früherer Betrugsfälle. Unter anderem soll er ein Hotel um 500 Euro geprellt haben.

Die 23-jährige Büroangestellte aus dem Zillertal lernte er im November 2012 in einem Chatroom kennen und spielte ihr die große Liebe vor. Schnell musste ein gemeinsames Domizil her: Die junge Frau kündigte Job und Wohnung, eine Luxusbleibe für monatlich 1600 Euro in Schwaz wurde angemietet. Als K. bei der Bank ein Kredit über 15.000 Euro für den Wohnungseinstand abgelehnt wurde und die Familie der Frau aushelfen musste, wurde der Schwiegervater in spe, ein Pensionist, misstrauisch und fragte an der Uni-Klinik nach. Die Polizei griff unverzüglich zu – der 22-Jährige war geständig und sitzt nun in U-Haft.

Seine nunmehrige Ex-Freundin sei extrem peinlich berührt über ihre Blauäugigkeit, heißt es. „Wo die Liebe hinfällt...“, kommentieren die Tiroler Ermittler.