20-Tonnen-Felsen drückt auf Haus

Nach heftigen Niederschlägen war in der Nacht zum Dienstag ein fünf Kubikmeter großer Felsen hinter dem Haus der Familie in Bewegung geraten. Er rutschte über einen steilen Abhang langsam auf das Gebäude zu, nahm Erd- und Geröllmassen mit und drückte mit etwa 20 Tonnen Gewicht gegen die Außenwand. Rainer: "Als wir das gesehen haben, war das ein Schock."



Das Haus musste evakuiert werden. Experten der Wildbachverbauung gelang es, mit Hilfe der Feuerwehr, den Hang und das Gebäude zu stabilisieren. Messungen bestätigten am Mittwoch dem Erfolg der Arbeiten.



"Wenn es in den kommenden Tagen zu keinen neuen Niederschläge kommt, sollte der Felsen nicht mehr weiter rutschen", erklärt Michael Schiffer, Gebietsleiter der Wildbachverbauung. Tritt das gewünschte Wetter ein, könnte die Familie Rainer zumindest mit einem blauen Auge davonkommen. Die Schäden am Haus sind nicht irreparabel, die Statik des Gebäudes gewährleistet. "Im Badezimmer sind Fliesen abgeplatzt, in der

Außenmauer Risse zu sehen und die Decke ist im hinteren Bereich bis zum Dachstuhl deformiert", erklärt Schiffer. Vorerst besteht aber keine Einsturzgefahr.



Die Bewohner dürfen allerdings nicht in ihr Heim zurück. "Das ist frühestens in ein paar Tagen möglich." Heidi Rainer zog bei einem Sohn ein, andere Familienmitglieder konnten sich bei Freunden einquartieren.