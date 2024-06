2 Stunden eingeklemmt: Landwirt stürzte mit Traktor 20 Meter ab

Ein 72-Jähriger ist am Dienstag in Gaspoltshofen (Bezirk Grieskirchen) mit seinem Traktor 20 Meter über eine Böschung gestürzt.

Der Mann wollte in seinem Wald Strauchschnitt abladen und arbeitete allein. Gegen 17.00 Uhr dürfte er beim Rückwärtsfahren mit einem Rad über die Böschungskante geraten sein. Daraufhin stürzte der Traktor in die Tiefe. Der 72-Jährige konnte sich selbst nicht aus dem Wrack befreien. Sein Sohn fand den Verletzten zwei Stunden später und setzte die Rettungskette in Gang.