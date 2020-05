19-Jähriger in Wiener Spezialklinik überstellt

Der 19-jährige Patrick F., der am Samstag bei einer Gasexplosion am „ Noppen Air“-Musikfestival in Herzogsdorf, Bezirk Urfahr-Umgebung, schwer verletzt worden ist, wird heute mit dem Hubschrauber ins AKH Wien verlegt. „Der Patient ist jetzt stabil. Es ist vernünftig, ihn für die weitere Therapie in die Hände von Spezialisten zu geben“, sagt Intensivmediziner Hans Gombotz.

F. ist im künstlichen Tiefschlaf. „Er hätte sonst zu starke Schmerzen. 40 Prozent seiner Haut sind verbrannt“, sagt Gombotz. Im Wien gibt es ein Verbrennungszentrum – die einzige Einrichtung dieser Art neben dem UKH Linz. Dort konnte der Verletzte mangels Kapazitäten aber nicht aufgenommen werden.

Der gestrige Verbandswechsel stimmt die Ärzte positiv, sagt Oskar Kwasny, der den Verletzten operiert hat: „Die Wunden sehen gut aus. Es kann aber immer noch zu einer Infektion kommen.“

Wie berichtet, hatte Patrick F. mit drei Freunden im Vorzelt gegrillt. Die Gaskartusche soll wegen Überhitzung explodiert sein. Die beiden 16-Jährigen Melanie R. und Theresa K. sind in der Linzer Kinderklinik. Der vierte Verletzte, Patrick B. (19), darf das AKH voraussichtlich am Wochenende verlassen.