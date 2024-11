Es bleibt bei 18 Jahren Haft wegen versuchten Mordes für einen 27-Jährigen. Der Mann hatte seine ehemalige Internet-Freundin im Oktober 2023 in Regau (Bezirk Vöcklabruck) überfallen und mit dem Messer schwer verletzt.

Das Oberlandesgericht (OLG) Linz hat am Montag in der Berufungsverhandlung das Urteil des Landesgerichts Wels bestätigt.

Am Obersten Gerichtshof war der Mann bereits mit einer Nichtigkeitsbeschwerde abgeblitzt. Das Urteil ist somit zur Gänze bestätigt.

Der gebürtige Israeli aus München hatte am 17. Oktober des Vorjahres überraschend seine Internet-Bekanntschaft bei ihr daheim aufgesucht. In der Wohnung hat er sie drei Stunden festgehalten und mit dem Messer bedroht. Als der Angeklagte danach mit der Frau zu einem Waldstück ging, hat er sein Opfer mit einem tiefen Schnitt in den Hals schwer verletzt. Die Frau musste operiert werden. Der flüchtige Verdächtige wurde erst im Zuge einer Großfahndung einen Tag nach der Tat entdeckt und nach einem Autounfall verhaftet.