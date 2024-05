18-Jähriger starb bei Sturz aus drittem Stock in Linz

Ein 18-jähriger Elektriker ist am Dienstag bei Arbeiten auf einer Großbaustelle in Linz mit der Leiter umgekippt und drei Stockwerke in die Tiefe gestürzt. Er erlitt dabei tödliche Verletzungen. Sein 44-jähriger Kollege wurde beinahe mitgerissen. Er konnte sich aber gerade noch an einer Betonbrüstung festkrallen und wurde von Kollegen wieder nach oben gezogen, so die Polizei.