In Oberösterreich ist die Zahl der Corona-Todesopfer auf 18 gestiegen (Stand Samstag, 8 Uhr früh). Eine 94-jährige Frau aus Linz ist am Freitag im Kepler Universitätsklinikum mit oder an einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Die Gesamtzahl der Fälle ist auf 1868 gestiegen. Zieht man die Genesenen bezw. Ver