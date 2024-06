16-jähriger Mopedfahrer nach Kollision mit Lamm in OÖ verletzt

Ein 16-Jähriger hat am Samstagnachmittag in Sankt Lorenz (Bezirk Vöcklabruck) mit seinem Moped ein ausgebüxtes Lamm erfasst und sich beim Sturz verletzt. Der Bursch war in Richtung Keuschen auf der Achenstraße unterwegs, als das Tier vor sein Mofa lief.

Der Jugendliche kam mit der Rettung nach der Erstversorgung in das LKH Salzburg. Das Tier verendete nach dem Unfall noch an Ort und Stelle, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung am Sonntag.