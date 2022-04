15-Jähriger vor Gericht: „Kenne Hitler und IS nicht“: 6 Monate bedingt

Er kenne weder Hitler noch die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) „näher“, versuchte ein 15-jähriger Iraner, sich am Freitag vor den Geschworenen im Bezirksgericht Steyr herauszureden. Und das, obwohl er vergangenes Jahr ein Hitlerbild, ein Kinderporno-Video sowie ein Hinrichtungsvideo des IS in sozialen Medien weitergeleitet haben.

Der Staatsanwalt ging von einem „schlanken Beweisverfahren“ aus, denn „das Internet vergisst nicht“. Und was gefunden wurde, sei „keinesfalls in den Bereich des Lustigen zu schieben“, wie es der Angeklagte darzustellen versucht habe: Sex mit Kindern unter 14 Jahren, die Enthauptung eines gefesselten Mannes oder Adolf Hitler und Wehrmachtssoldaten mit dem Untertitel „Nicht ohne mein Team“. Man müsse zwar „nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen“, so der Staatsanwalt, dem jungen Mann müsse „unmissverständlich“ klar gemacht werden, „dass er nicht auf dem richtigen Weg“ sei.

Für den Verteidiger habe sein Mandant „die Grenzen des guten Geschmacks überschritten hat“ – zumindest bei zwei Anklagepunkten. Für Verbrechen der terroristischen Vereinigung, Verbrechen der kriminellen Organisation sowie Verbrechen nach dem Verbotsgesetz verlangte er einen Freispruch. Zum Vergehen der pornografischen Darstellung Minderjähriger ersuchte er um milde Strafe.