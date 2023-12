13 Jahre Haft für brutalen Mordversuch an Nebenbuhler

Es seien immer wieder Drohungen gegen ihn ausgesprochen worden. Am 8. März spitzte sich die Situation zu, in der Werkstatt des Nebenbuhlers in Haid soll der 32-Jährige versucht haben, in den Kopf des sitzenden Opfers zu stechen. Diesem gelang es den Angriff abzuwehren, darauf habe der Angeklagte „mit voller Wucht, brutal in den Rücken“ gestochen. Eine Zeuge konnte dann das Messer an sich nehmen, woraufhin der Angreifer flüchtete und ins Auto des Wartenden stieg. Danach fuhren sie weg, „als sei nichts gewesen“, schilderte der Staatsanwalt den Tathergang. Man könne von Glück sprechen, dass der Verletzte „den hinterhältigen Angriff überlebt hat“, begründete er die Mordanklage.