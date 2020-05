100.000 Festmeter Holz werden bis Ende Mai abtransportiert

Der Borkenkäfer wütet auch heuer in den oberösterreichischen Wäldern, der warme und trockene Frühling hat die Entwicklung beschleunigt. Agrar-Landesrat Max Hiegelsberger hat am Dienstag einen runden Tisch einberufen, bei dem unter anderem vereinbart wurde, dass bis Ende Mai zusätzlich 100.000 Festmeter Holz durch die Holzindustrie abtransport werden. Das entspricht etwa dem, was in den Wäldern derzeit liegt.