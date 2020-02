1.000 Bäume sollen Linz vor Hitze und Regen schützen

Die Bäume werden dazu in sogenannte Baumscheiben, also unversiegelte Flächen gesetzt. Diese sind an der Oberfläche etwa neun Quadratmeter groß. Unterirdisch, je nach Gegebenheit, jedoch um einiges größer. Dieser Untergrund wird mit grobem Schotter ausgefüllt.

Die Bäume haben so genügend Platz, um Wurzeln zu schlagen. Zudem kann diese Art von Boden aber auch mehr Wasser aufsaugen. 20 bis 30 Jahre brauchen die Bäume dann, um „Klimaaktiv“ zu werden. „Bäume können im Gegensatz zu einem normalen Schirm nicht heißer werden“, sagt Zimmermann.