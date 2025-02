Zweiter blauer Bürgermeister in NÖ: Dietmar Ruf übernimmt Gerasdorf

Dietmar Ruf ist in der Gerasdorfer Stadtpolitik kein Neuling. Dass er nun aber der neue Bürgermeister der einst tiefroten Gemeinde an der Wiener Stadtgrenze wird, war nach dem Wahlsonntag dennoch nicht unmittelbar abzusehen.

Erstens, weil die FPÖ in den letzten Jahren in einer Koalition mit der SPÖ regiert hat, dessen Vizebürgermeister Ruf war.

FPÖ legte um 16,67 Prozent zu

Allerdings: Die FPÖ konnte in der Stadt an der Grenze zu Wien um 16,67 Prozent zulegen, was sechs neue Mandate für die Freiheitlichen bedeutet. Insgesamt hält man damit 12 Sitze.

Und Ruf ist der Vorzugsstimmenkaiser der Gemeinde; nicht nur bei dieser Wahl, sondern auch historisch betrachtet. Er konnte 1.129 Stimmen gewinnen - mehr, als jemals ein Politiker oder eine Politikerin in Gerasdorf einfahren konnte.