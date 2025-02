Enzersdorf an der Fischa bekommt ersten FPÖ-Bürgermeister Niederösterreichs

Jetzt ist es fix: Niederösterreichs erster blauer Bürgermeister wird in der Gemeinde Enzersdorf an der Fischa im Bezirk Bruck an der Leitha regieren. Bei der Gemeinderatswahl am 26. Jänner hatte FPÖ-Spitzenkandidat Werner Herbert die Freiheitlichen zu einem fulimanten Wahlsieg geführt. Mehr als 25 Prozent konnte die FPÖ zulegen, wurde mit knapp 36 Prozent stimmenstärkste Partei im Ort.

Werner Herbert (FPÖ) und Helmut Tomek (SPÖ) unterzeichnen das Arbeitsübereinkommen in Enzersdorf an der Fischa.

Offiziell gewählt werden soll der neue Bürgermeister Werner Herbert in der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates am 10. März. Auch er betonte im Zuge der Unterzeichnung des Arbeitsübereinkommens mit der SPÖ am Donnerstag, „den bisherigen Weg fortsetzen“ zu wollen. Als Herausforderungen in der Gemeinde sehe er den Ausbaubedarf aufgrund eines Bevölkerungszuwachses von 20 Prozent in den vergangenen Jahren, aber auch die Entlastung Enzersdorfs vom Schwerverkehr.