Zwei Verletzte bei Kollision mehrerer Fahrzeuge auf A2 in NÖ

Bei einer Kollision mit fünf beteiligten Fahrzeugen sind am Montag auf der Südautobahn (A2) bei Seebenstein (Bezirk Neunkirchen) ein Mann und eine Frau verletzt worden. Der Unfall in Richtung Wien ereignete sich nach Polizeiangaben im dichten Frühverkehr und hatte einen etwa 15 Kilometer langen Stau zur Folge.

Ausgelöst wurde der Zusammenstoß gegen 5.20 Uhr, weil eine Lenkerin ihren Pkw auf dem zweiten Fahrstreifen stark abgebremst hatte. Die Verletzten befanden sich in jenem Wagen, der als drittes Kfz in die Kollision verwickelt war. Die beiden wurden in das Landesklinikum Wiener Neustadt eingeliefert. Die beschädigten Fahrzeuge - zwei Pkw und drei Lkw - wurden durch die Feuerwehr von der Unfallstelle entfernt.