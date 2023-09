Zwei Unfälle auf Bahnübergängen in Niederösterreich

Gleich zwei Unfälle ereigneten sich heute, Mittwoch auf Bahnübergängen in Niederösterreich. Der Unfall in Maria Ellend (Bezirk Bruck an der Leitha) forderte ein Todesopfer, ein weiterer Unfall in Wöllersdorf-Steinabrückl ging hingegen glimpflich aus.

Wie es zu dem tragischen Unfall auf der Nußallee in Maria Ellend kommen konnte, ist noch nicht klar: Der Wagen einer Lenkerin wurde von einem Zug erfasst. Drei Feuerwehren sowie Rettungsdienst und Polizei eilten zum Unfallort. Das Team der Rettung sowie der Notarzt versuchten, die Frau zu reanimieren. Trotz der raschen Hilfe verstarb die Frau aber noch an der Unfallstelle.

Drei Kinder im Auto

Glück im Unglück hatte eine Autolenkerin Mittwochnachmittag bei einem Unfall in bei Wöllersdorf-Steinabrückl (Bezirk Wiener Neustadt-Land): Die Frau war mit drei Kindern in ihrem Wagen unterwegs, als das Fahrzeug auf einem Bahnübergang zwischen den geschlossenen Schranken zum Stehen kam.

