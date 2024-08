Zwei Männer nach Verkehrsunfällen in Niederösterreich gestorben

Zwei Männer sind nach Unfällen in Niederösterreich am Wochenende im Krankenhaus gestorben. Ein Kärntner Pkw-Lenker ohne Führerschein war Samstagabend bei Mistelbach von der Nord/Weinviertel Autobahn (A5) abgekommen und gegen eine Böschung geprallt.

In Wiener Neudorf war ein Motorradlenker am Donnerstag mit einem Pkw zusammengestoßen. Zur Kollision kam es, als der 58-jährige Biker ein nach links abbiegendes Auto überholen wollte. Der Mann wurde auf die Straße geschleudert und vom Notarzthubschrauber ins Traumazentrum Wien-Meidling geflogen. Dort erlag er am Samstag seinen Verletzungen, teilte die Exekutive am Montag mit.