Tirol: Alkoholisierter 20-Jähriger mit Pkw abgestürzt

Ein alkoholisierter 20-Jähriger ist in der Nacht auf Samstag in der Tiroler Gemeinde Kauns (Bezirk Landeck) mit seinem Pkw über eine steile Wiese abgestürzt und schwer verletzt worden.

Laut Polizei entdeckten gegen 2.40 Uhr drei junge Leute das Auto in einer Baumgruppe unterhalb des Panoramaweges in Kauns. Im Fahrzeug fanden sie den nicht ansprechbaren Unfalllenker am Fahrersitz und verständigten die Einsatzkräfte.