Zwei Tote im Weinviertel: Keine Gewaltanwendung

Die gerichtsmedizinische Obduktion der beiden am Dienstag in einem Wohnhaus in Ernstbrunn (Bezirk Korneuburg) aufgefunden Leichen hat nach Polizeiangaben vom Donnerstag ergeben, dass Gewaltanwendung ausgeschlossen werden könne. Weil die Todesursache noch nicht zweifelsfrei feststehe, werde nun eine toxikologische Untersuchung durchgeführt. Das Ergebnis sei in einigen Wochen zu erwarten.

In dem Haus in der Ernstbrunner Katastralgemeinde Maisbirbaum waren ein 83-Jähriger und seine 78 Jahre alte Lebenspartnerin zu Tode gekommen. Die Leichen lagen im Schlafzimmer. Das Objekt war von innen versperrt.