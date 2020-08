Zwei Tote in Wohnhaus im Weinviertel aufgefunden

In einem Wohnhaus in Ernstbrunn (Bezirk Korneuburg) sind am Dienstagvormittag zwei Tote aufgefunden worden. Ob ein Verbrechen oder ein Unfall vorlag, stand vorerst nicht fest. Die Tatortgruppe war an der Arbeit, teilte Chefinspektor Johann Baumschlager von der Landespolizeidirektion Niederösterreich mit.

Bei den Opfern handelt es sich laut Polizeiangaben um ein „älteres Paar“. Ob es sich bei dem Zwischenfall um ein Unglück wie eine Kohlendioxid-Intoxikation oder gar um Mord und Selbstmord handelt, sollen nun die Untersuchungen der Tatortgruppe des nö. Landeskriminalamtes klären.

Auch eine Obduktion der beiden Leichen ist angedacht. Der Notarzt konnte jedenfalls nur noch den Tod des Ehepaares feststellen.