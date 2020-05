Zwei Tote bei Lawinenabgang auf der Rax

Ein Großaufgebot von Einsatzkräften rückte an, um die Verunglückten zu bergen. Auch Lawinenhunde wurden angefordert. Doch erst Stunden nach dem Unfall gelangten die Retter an den Unglücksort. Starker Wind und schlechte Sicht erschwerten den Einsatz erheblich.

Allein 32 Retter der Bergrettung Reichenau/Rax, NÖ, waren im Dienst. Auch auf steirischer Seite kämpften sich Dutzende Bergretter und fünf Alpinpolizisten zu den Verunglückten vor. Ein Notarzthubschrauber konnte wegen des schlechten Wetters nicht landen. Die drei Tourengeher sollen aus NÖ stammen. Wenig später ereignete sich auf nö. Seite der Rax erneut ein Unfall mit einer verletzten Person.

In Kärnten löste am Nachmittag ein Snowboarder am sogenannten Faschaunereck in Malta im Bezirk Spittal/ Drau ein Schneebrett aus, das sechs Tourengeher verschüttete. Sie konnten von Zeugen ausgegraben werden.