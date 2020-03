Zwei Schwerverletzte bei Verpuffung in Industriebetrieb

Aus unbekannter Ursache kam es am späten Mittwochvormittag bei einem Ofen im voestalpine-Werk Precision Strips in Kematen an der Ybbs (Bezirk Amstetten) zu einer Verpuffung. Dabei erlitten nach ersten Informationen zwei Mitarbeiter schwere Gesichtsverletzungen. Unter anderem weil der Kleinbrand neben einem Wasserstofftank passierte, wurde von der Bezirksalarmzentrale der Feuerwehr ein B3-Großalarm gegeben. Sieben Feuerwehren mit 90 Mann und massive Rettungskräfte rückten zum Einsatzort aus.

Die beiden verletzten Männer wurden mit Verbrennungen in umliegende Krankenhäuser transportiert. Einer von ihnen wurde mit dem Notarzthubschrauber „Christophorus 15“ in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen. Sein Kollege kam in das Landesklinikum Amstetten. Der Brand konnte rasch gelöscht und die Evakuierung der Betriebsanlage aufgehoben werden. Gegen 12.45 Uhr war laut Auskunft der Feuerwehr der Einsatz bereits wieder bendet.