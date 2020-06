Zwei Königsboas bei Brand gerettet

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz sollte sich die Alamierung zu einem Brand am Mittwoch für die Feuerwehr in Perchtoldsdorf entwickeln. Der Keller eines Einfamilienhauses war aus noch unbekannter Ursache in Brand geraten. Die aufheulende Alarmanlage riss den 34-jährigen Bewohner wurde um vier Uhr Früh aus dem Schlaf. Er schaffte es noch rechtzeitig, sich aus dem verrauchten Gebäude ins Freie zu retten. Darin befanden sich aber noch seine zwei Königsboas.

Der Mann informierte die Einsatzkräfte über die Tiere, die bereits mit Atemschutztrupps ins Haus vorrückten. Anfangs sei aber nicht klar gewesen, wo genau sich die Schlangen befinden, schilderte Bernhard Singer vom Bezirksfeuerwehrkommando Mödling. „Ein Teil des Kellers stand in Flammen und es hatte sich eine Hitze von mehreren hundert Grad entwickelt.“ Schließlich wurden die Tiere im ersten Stock in ihrem Terrarium gefunden. „Den Schlangen ging es gut“, erklärt Singer. Sie wurden ins Freie gebracht und dem Besitzer übergeben.

Insgesamt stand die Feuerwehr mit drei Atemschutztrupps und rund 25 bis 30 Mann für die Dauer von zwei Stunden im Einsatz. Im Keller entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.