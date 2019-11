Zwei Kinder sind tot: „Die Höchststrafe bekam sie bereits“

Drei Seiten sind es, nicht mehr, die in kühlem Beamtendeutsch eine Tragödie zusammenfassen, die österreichweit für Diskussionen sorgte. Doch bei dem Fall, der am Montag im Landesgericht Korneuburg in Niederösterreich verhandelt wird, geht es nicht nur um die Klärung der Schuldfrage, sondern auch um das Schicksal einer Mutter, die bei einem Unfall ihre beiden Töchter verlor. „Die Höchststrafe“, sagen ihre Anwälte Nicole Nossek und Wolfgang Polster, „bekam sie bereits durch den Verlust ihrer Lieben.“

Es war noch hell, als Susanne H. (alle Namen geändert, Anm.) am 4. August 2019 mit ihrem E-Bike auf dem Heimweg war. Auf dem Gefährt angekoppelt befand sich ein Fahrradanhänger, in dem Stefanie (1) und Sandra (4) saßen. Zehn Kilometer vor dem Ziel, gegen 20.35 Uhr, wurde das Gespann in Hausleiten von einem Auto erfasst. Der Pkw, etwa 70 km/h schnell, rammte den Anhänger mit der rechten Frontseite, die Kinder wurden in den Straßengraben geschleudert. Das einjährige Mädchen starb noch am Unfallort, die Schwester erlag im SMZ Ost ihren schweren Verletzungen. Die 39-jährige überlebte knapp, eine Rippe hatte sich in ihre Lunge gebohrt.